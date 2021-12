Campanha “Um gibi, um sorriso” arrecada 450 exemplares para escola municipal do Monte Mor

As próximas férias dos alunos da EMEFI Profª Dirce Ap. Sartori Silveira, localizada no Jardim Monte Mor, serão diferentes. A escola recebeu em doação do SESI Botucatu cerca de 450 exemplares de livros e gibis, na campanha denominada “Um gibi, um sorriso”.

A campanha que teve início no mês de outubro, contou com o trabalho da Biblioteca do SESI, juntamente com o Grupo de Robótica, estudantes da instituição e amigos, coordenados pela Prof.ª Vera Lúcia Ravagnani. O objetivo era arrecadar livros e gibis para presentear os estudantes, em mais uma oportunidade de leitura e entretenimento.

“A ideia era de que os alunos da EMEFI Dirce Sartori, ao sair de férias, tivessem a possibilidade de estimular o raciocínio, melhorar o vocabulário, aprimorar a capacidade interpretativa, além de aprimorarem seus conhecimentos sobre vários assuntos. Ler desenvolve a criatividade, a imaginação, a comunicação, o senso crítico e amplia a habilidade na escrita”, explicou Priscila Almeida, diretora da escola.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental de Ensino Integral Profª Dirce Aparecida Sartori Silveira foi inaugurada em fevereiro de 2020 e atende atualmente 270 alunos do 1º ao 5 ano.

