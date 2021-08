Botucatu terá Programa “Bombeiro na Escola”

Promover dicas de segurança e prevenção de acidentes domésticos. Esse é o principal objetivo do Programa “Bombeiro na Escola”, que começará a ser executado em Botucatu.

Ministrado pelo Corpo de Bombeiros de Botucatu, o programa orientará alunos dos quintos e nonos anos das escolas municipais, estaduais e privadas da Cidade, com o objetivo de ensinar métodos de prevenção a incêndios domésticos, afogamentos, quedas e as mais diversificas situações de perigo que as crianças possam se envolver dentro de uma residência.

“Semanalmente, um Bombeiro Educador promoverá palestras com estes temas para os alunos. Verificamos um aumento no número de acidentes domésticos durante a pandemia, motivado principalmente pelo maior tempo em que as crianças ficaram em casas e por descuidos que poderiam ser evitados”, afirma o Cabo Emerson, dos Bombeiros de Botucatu.

A expectativa é que neste primeiro ano de atuação, o programa alcance 600 crianças da Cidade.

Segundo dados do Ministério da Saúde divulgados pela Revista Crescer, entre março e outubro de 2019, foram realizados cerca de 18 mil atendimentos em crianças e adolescentes de até 15 anos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), vítimas de acidentes domésticos em todo o Brasil. Já em 2020, no mesmo período, o número passou dos 39 mil, representando um aumento de aproximadamente 112%.