Botucatu terá ato cívico e desfile em comemoração aos 200 anos da Independência

Ato cívico será em frente à Prefeitura e Desfile na Rua Amando de Barros

A Prefeitura de Botucatu realizará na próxima quarta-feira, 7 de setembro, as comemorações em alusão aos 200 anos da Independência do Brasil.

As festividades começa às 7h30 em frente a Prefeitura com o Ato Cívico, com a presenta de autoridades municipais, Tiro de Guerra e Banda Sinfônica de Botucatu.

Em seguida, a partir das 9 horas, a Secretaria Municipal de Educação realizará o tradicional desfile cívico.

O evento será na Rua Amando de Barros e contará com a participação de 54 entidades, entre forças de segurança, escolas municipais, privadas e instituições públicas.

As comemorações aos 200 anos do Dia da Independência são abertas ao público, com entrada gratuita.

