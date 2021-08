Botucatu retoma aulas presenciais com 100% dos alunos a partir desta quarta-feira, 01

Botucatu retornará nesta quarta-feira, 01, as aulas com 100% de presença dos alunos, ou seja, sem distância mínima de 1 metro. Esta norma vigorava até hoje.

O retorno presencial dos alunos ocorreu em um primeiro momento no segundo semestre no dia 02 de agosto, conforme decreto municipal de 22 de julho.

Até então as escolas poderiam receber todos os alunos com essa distância de 1 metro entre as carteiras. Isso fez com que algumas unidades não conseguissem abrigar 100% de seus alunos por falta de espaço físico.

O fato seria revisado a cada três semanas no município, conforme avaliação epidemiológica. A melhora nos índices do município permitiu o retorno na oportunidade.

Vencido este primeiro prazo, a Prefeitura publicou nesta terça-feira, 31, um decreto que permite o retorno de 100% dos alunos nas unidades escolares, mas já sem a distância mínima de 1 metro.

“Vamos retomar com 100% sim. Todas as escolas particulares retomaram e estou particularmente muito preocupado com as crianças da educação municipal. Não podemos ampliar esse abismo social”, disse o Prefeito Mário Pardini ao Acontece Botucatu.

O decreto também cita que o retorno continua facultativo. Ou seja, se assim desejarem os responsáveis, as crianças continuarão com as aulas on-line.

O decreto valerá para as escolas municipais, estaduais e particulares. Veja abaixo o decreto publicado.