Botucatu abrirá 5 escolas de tempo integral em 1 semana

A semana que começa na próxima segunda-feira, 07, será marcante para a população de Botucatu e para a Educação Municipal. A Prefeitura de Botucatu dará início às atividades em 5 escolas de tempo integral, espalhadas por toda a Cidade.

Na segunda-feira, 07, com o retorno das aulas e início do ano letivo da Rede Municipal, as Escolas Cardoso de Almeida (Cardosinho) e Rafael de Moura Campos começarão a oferecer o ensino no formato integral, somando ao todo 630 vagas a crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I.

Na quarta-feira, 09, será a vez da Prefeitura inaugurar a Escola de Tempo Integral do Residencial Santa Maria, que será denominada como EMEFI “Profª Nair Amaral”. A Unidade receberá 200 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I.

Já na quinta-feira, 10, será inaugurada a Escola de Tempo Integral do Residencial Caimã, denominada EMEFI “Profª Therezinha da Silva Paes Secco”. Essa Unidade também receberá 200 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I.

Fechando a semana, na sexta-feira, 11, será inaugurada a Escola de Tempo Integral do Residencial Cachoeirinha, denominada de EMEFI “Prof. Mozart Morais”. Essa Unidade receberá 300 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I.

“Em 5 anos, já passamos de 2 para 11 escolas de tempo integral na Rede Municipal, saltando de pouco mais de 300 vagas para quase 3 mil. De toda a nossa luta, obras, conquistas, o que me dá mais prazer é ver nossas crianças aprendendo em escolas novas, uniformizadas, bem alimentadas. Creio que é isso que fará a diferença na vida delas”, afirma o Prefeito Mário Pardini.

Com as 5 novas escolas de tempo integral, a Prefeitura de Botucatu oferece através da Secretaria Municipal de Educação unidades nos bairros Jardim Monte Mor, Jardim Itamarati, Jardim Cambuí, Residencial Cedro, Residencial Maria Luiza, Residencial Santa Maria, Residencial Caimã, Cohab 1, Residencial Cachoeirinha e Centro.

“Nosso trabalho é universalizar o Ensino Fundamental Anos Iniciais em escolas de tempo integral. A cada ano, temos avançado no objetivo de primar por uma educação em que o aluno tenha acesso a maior variedade de atividades e experiências e em que os pais fiquem tranquilos por saberem que seus filhos estão nas escolas” conclui Cristiane Amorim, Secretária Municipal de Educação.

