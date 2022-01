Botucatu abre mais 200 vagas para creches municipais

O ano letivo de 2022 traz novidades na Rede Municipal de Educação. Além das mudanças das escolas Cardoso de Almeida e Rafael de Moura Campos para o período integral, quatro escolas que atendiam apenas alunos dos anos iniciais, passarão a atender também alunos da Educação Infantil.



A partir de 7 de fevereiro, as escolas Martinho Nogueira, Angelino de Oliveira, Paulo Guimarães e José Antônio Sartori, passam a ser denominadas de “EMEFEI”, Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil, atendendo alunos das Etapas I e II e do Ensino Fundamental Anos Iniciais. Com isso, as creches localizadas na região destas escolas (CEI José Luiz Amat, CEI Horeste Spadotto, CEI Aida Heloisa Avila e CEI Santo Calori), que tiveram seus alunos absorvidos pelas EMEFEIs, abrirão mais 200 vagas para berçário e maternal, atendendo crianças de 4 meses a 3 anos de idade.

“Após um estudo minucioso dos espaços nas quatro escolas, constatamos a possibilidade de oferecer o ensino de Educação Infantil para alunos das Etapas, com toda a segurança e conforto, sem prejuízo para o seu aprendizado. Dessa forma conseguimos oferecer mais vagas para alunos de creche, diminuindo as filas de espera”, explicou Cristiane Amorim, Secretaria Municipal de Educação.

Segundo o calendário escolar do ano de 2022, os quase 15 mil alunos, das 68 unidades escolares, entre Ensino Fundamental I e II, EJA, Educação Infantil e Educação Especial, voltam às aulas no dia 07 de fevereiro, com encerramento do ano letivo em 21 de dezembro.

De acordo com o calendário elaborado pela equipe técnico-pedagógica da SME, as atividades de planejamento, avaliação, revisão e consolidação da proposta pedagógica, serão realizadas entre os dias 2 e 4 de fevereiro, e o recesso escolar ocorrerá no período de 08 a 25 de julho de 2022.

Mais Informações:

Secretaria Municipal de Educação

Rua Dr. José Barbosa de Barros, 120, Vila dos Lavradores

Telefone (14) 3811-3150 / 3811-3199

