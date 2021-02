Aulas presenciais na Educação Infantil de Botucatu retornam nesta segunda-feira, 22

A cada duas semanas haverá uma reavaliação em Botucatu

A Educação Infantil de Botucatu retornará com as aulas presenciais nesta segunda-feira, dia 22. A data tinha sido estabelecida após várias reuniões entre representantes das escolas e discussões entre as pessoas que compõe o centro de contingência em Botucatu.

O início se dará nesta semana apenas pela Educação Infantil. A situação epidemiológica será observada a cada semana e a segurança sanitária poderá ser discutida a cada reavaliação.

O cronograma de retorno presencial engloba as redes municipal, estadual e particular, sem distinção. Cabe ao Chefe do Executivo da cada município decidir pelo retorno presencial em todas as esferas.

Para o retorno gradual, foi discutido, não apenas o cenário epidemiológico, mas também o impacto psicológico das crianças durante a pandemia e a distância da escola.

É importante dizer que o retorno presencial terá alguns pontos específicos:

-A volta terá apenas 35% dos alunos em um primeiro momento

-Será facultado aos pais o retorno. Ou seja, se assim quiser, o aluno continuará com as aulas online.

Desta forma o retorno neste início se dará da seguinte forma:

-Dia 22/02 – retorno gradual da Educação Infantil

-Após duas semanas do retorno do Ensino Infantil, haverá o retorno gradual da Educação Fundamental I, caso haja condições

-Após duas semanas do Fundamental I, haverá o retorno gradual da Educação Fundamental II, casa haja condições e assim sucessivamente com todos os ensinos.

“A cada duas semanas vamos avaliar e se tudo ocorrer bem, vamos alinhar o retorno da Educação Fundamental I, Fundamental II e assim sucessivamente a cada duas semanas”, disse Pardini.

De acordo com o Prefeito, os alunos que não retornarem, continuarão a receber o ensino online. O retorno gradual das aulas presenciais, não importando a data, será feito ao mesmo tempo nas redes estadual, municipal e particular.

Importante dizer que professores e funcionários com mais de 60 anos terão apenas funções administrativas ou remotas nesse retorno gradual. O decreto deve ser publicado ainda neste final de semana.