Aulas presenciais continuam suspensas em Botucatu

Decisão vale para as redes estadual, municipal e particular de ensino

Botucatu não retornará com as aulas presenciais nas próximas semanas. Essa foi informação passada pelo Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, após consulta do Acontece Botucatu na tarde desta sexta-feira, dia 09.

Mais cedo, durante entrevista no Palácio dos Bandeirantes, o Governo de SP autorizou a volta gradual das escolas estaduais às aulas no próximo dia 14. Porém, cabe às Prefeituras decidirem sobre o retorno em todas as redes de ensino, ou seja, estadual, municipal e particular.

Ainda não há uma previsão do retorno às aulas presenciais em Botucatu, segundo Pardini. O município, assim como o restante do estado, sobe para a fase vermelha na próxima segunda-feira, dia 12.

Em Botucatu, as escolas municipais estão com aulas suspensas desde o dia 15 de março, quando houve um aumento de casos de covid-19 no município, além do afastamento de servidores municipais de algumas escolas. Apenas a Educação Infantil estava, até então, com atividades presenciais com no máximo 35% dos alunos.

Com o estado sendo rebaixado para a fase emergencial na mesma semana, as escolas particulares e estaduais também suspenderam as aulas presenciais na oportunidade.