Aulas da Rede Municipal de Ensino começam amanhã

Aproximadamente 13 mil alunos retornam às aulas nesta terça-feira, 04 nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. No total, 61 escolas entre Ensino Fundamental I e II, Ensino de Jovens e Adultos (EJA e EMEJA), Educação Especial e Educação Infantil voltarão às atividades.

De acordo com o calendário escolar, as atividades de planejamento, revisão e consolidação da proposta pedagógica serão realizadas nesta segunda-feira, 03.

Ele também prevê recesso escolar de 13 a 24 de julho de 2020, com as aulas retornando no dia 29 de julho. Nos dias 27 e 28, serão realizadas as atividades de replanejamento e formação de professores. O ano letivo de 2020 vai até o dia 21 de dezembro, completando 200 dias letivos.

“Neste ano, as escolas de Ensino Fundamental darão continuidade aos projetos que já estão sendo desenvolvidos, como o Crescer Seguro, Escolinha de Trânsito, Patrulha da Paz e Proerd, entre outros.

Um dos destaques é o Projeto Recrear, que reúne mais de 2 mil alunos em atividades esportivas, culturais e de reforço pedagógico no período oposto às aulas”, afirma o Secretário Municipal de Educação, Valdir Paixão.

Durante o período de férias, as escolas municipais passaram por faxina completa e manutenção preventiva, bem como a frota dos veículos de transporte escolar.