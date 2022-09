Aplicativo orienta estudantes sobre cursos de graduação da Unesp

App é gratuito e apresenta a Universidade, indicando onde fazer as graduações oferecidas

Foi lançado em setembro o aplicativo Graduação na Unesp, voltado a estudantes interessados em ingressar em um dos 136 cursos oferecidos pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, a Unesp.

O aplicativo é gratuito, apresenta a Universidade para o público em geral e auxilia as pessoas que pretendem integrar a comunidade unespiana. O link para acesso ao app é: https://app.vc/graduacao_unesp. O Graduação na Unesp já está disponível para download nos aparelhos com sistema iOS (Apple) e em breve também para os smartphones com sistema operacional Android.

O app reúne conteúdos elaborados para apresentar os cursos de graduação da Unesp, com depoimentos de estudantes, docentes, coordenadores de curso, bem como as especificidades das formações disponíveis em 34 unidades universitárias distribuídas em 24 municípios do Estado de São Paulo.

Pelo Graduação na Unesp é possível descobrir, por exemplo, os diferenciais das estruturas curriculares dos cursos, bem como as opções de atuação profissional das carreiras apresentadas, o que consta no Guia de Profissões 2023. A Universidade oferece opções de curso nas três grandes áreas do conhecimento (Biológicas, Exatas e Humanidades).

Desenvolvido pela pesquisadora Ana Silvia Sartori Barraviera Seabra Ferreira, do câmpus de Botucatu, em parceria com a Pró-reitoria de Graduação (Prograd), a Assessoria de Comunicação e Imprensa (ACI), a TV Unesp e a Fundação Vunesp, o aplicativo também possui conteúdos informativos de interesse para o futuro unespiano: desde vídeos institucionais até detalhes de como funcionam as políticas de Permanência Estudantil (ouça abaixo a entrevista da pesquisadora Ana Silvia para a Rádio Unesp FM sobre a nova ferramenta)

Mais informações

A Unesp é uma universidade pública e gratuita que está entre as maiores e melhores do país e da América Latina. Presente em 24 cidades do Estado de São Paulo, com 34 unidades universitárias, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária em todas as grandes áreas do conhecimento.

Criada em 1976, a Universidade tem aproximadamente 54 mil estudantes, entre alunos de graduação e pós-graduação (stricto sensu). Oferece ainda cursos pré-vestibulares gratuitos e mantém programas de extensão abertos para a comunidade. Três escolas de ensino médio/técnico também são mantidas pela Unesp, que possui cerca de 1.900 laboratórios e 33 bibliotecas, além de cinco fazendas de ensino e pesquisa e três hospitais veterinários.

Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo link “Fale Conosco” do site da Vunesp, fundação responsável pelo exame: https://www.vunesp.com.br/FaleConosco. Também pode acessar os sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br.

Para obter informações sobre os cursos de graduação da Unesp, também pode acessar a página do Guia de Profissões em www.unesp.br/guiadeprofissoes.

Compartilhe esta notícia