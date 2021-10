APCD doa 7 mil kits de escovação para alunos da Rede Municipal

No último dia 25 de outubro comemorou-se o Dia Nacional do Cirurgião Dentista e da Saúde Bucal, mas quem ganhou os presentes foram os alunos das escolas do Ensino Fundamental I da Rede Municipal de Ensino.

A Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas de Botucatu (APCD), em parceria com a Prefeitura Municipal e OSS Pirangi, proporcionará a entrega de 7 mil kits de escovação pelas Equipes de Saúde Bucal das Unidades de Atenção Básica, para todos os alunos do Ensino Fundamental – anos iniciais, da Rede Municipal de Ensino.

“Durante toda esta semana, as Equipes de Saúde Bucal da Prefeitura e da OSS Pirangi estarão fazendo a entrega em todas as escolas, além de realizar atividades educativas sobre os benefícios da prevenção com a correta escovação. Cada aluno ganhará o seu kit contendo escova, pasta e sabonete, que poderão ser levados para a casa” explicou a Dra. Renata Bastos Del Hoyo, Coordenadora do Programa de Saúde Bucal.