Amigos e alunos fazem homenagem após morte de Professor em Botucatu

Faleceu nesta quinta-feira, dia 03, o Professor Marcos Ubirajara de Souza Albano, de apenas 48 anos. Segundo informações ele teve mal súbito e não resistiu, chocando familiares, amigos e alunos.

O sepultamento ocorreu no fim da manhã desta sexta-feira, dia 04. Por conta da pandemia, o velório foi restrito aos familiares, porém, alunos e colegas de Marcos fizeram um grande cortejo com veículos até o Cemitério Jardim, como forma de homenageá-lo.

Marcos Ubirajara de Souza Albano era professor de Matemática e em 2021 estava lecionando na Escola Dom Lúcio. Ele também teve passagens pelas escolas EECA e Cevila.

“É com grande pesar que EE Dom Lúcio Antunes de Souza comunica o falecimento do Professor Marcos Ubirajara, dedicado professor e amigo. A PEI Dom Lúcio presta solidariedade aos familiares, amigos e alunos por esta irreparável perda e rogamos para que Deus possa confortar a todos nesse momento de dor, em que as palavras se apequenam e o espírito busca amparo na Fé”, diz comunicado da escola Dom Lúcio.