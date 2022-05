Alunos do Patrulha da Paz visitaram a Guarda Municipal

Na visita, crianças conheceram detalhes sobre o trabalho da corporação.

Cerca de 2 mil crianças de escolas de Botucatu visitaram a sede da Guarda Civil Municipal durante o mês de abril. A visita foi parte das atividades desenvolvidas pelo Programa Patrulha da Paz em alusão ao mês de aniversário de Botucatu.

Na ação, as crianças puderam conhecer a história da Guarda e desmistificar o trabalho dos agentes policiais. Somado a essa atividade, os alunos conheceram as instalações e os equipamentos da GCM, e por fim, participaram de uma palestra sobre Cidadania e Civismo.

O Programa Patrulha da Paz foi criado por iniciativa da própria GCM em parceria com a Secretaria de Educação e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes.

O Programa promove aulas para os alunos do 5°ano da rede municipal e privada sobre diversos temas, como acidentes domésticos com a participação do SAMU, palestra de Enfrentamento às Drogas, Prevenção no Trânsito, entre outros temas.

Compartilhe esta notícia