Alunos do Patrulha da Paz visitam a sede da Guarda Municipal de Botucatu

Entre os dias 06 e 28 de outubro, aproximadamente 1.200 alunos dos quintos anos da Rede Municipal, participantes do programa Patrulha da Paz, visitarão a sede da Guarda Civil Municipal em Botucatu.

A visita das crianças faz parte da grade de matérias do programa, realizado pelos agentes Nóbrega e Jayme, do Patrulhamento Escolar da GCM, e com apoio da Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Durante a visita, que já é realizada há dez anos, as crianças conhecem os serviços prestados pela GCM, os equipamentos dos agentes e também as viaturas.

“Essa é uma experiência única e muito legal para as crianças, que mais próximas da Guarda, entendem o nosso trabalho e repassam aos seus familiares e amigos o aprendizado. Vale lembrar que todos os cuidados e protocolos de prevenção a Covid-19 são observados, para garantir a segurança de todos”, disse o subcomandante da GCM, Sidnei Pichinin.

O programa Patrulha da Paz neste ano de 2021 vem sendo realizado de forma híbrida e a partir deste mês de outubro retoma as atividades presenciais. Além da matéria sobre o trabalho da GCM, os alunos conhecem o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) e recebem instruções sobre drogas, cidadania e civismo, prevenção no trânsito e enfrentamento à violência.

Mais informações:

Guarda Civil Municipal

Rua Vitor Atti, 145 – Vila Lavradores

Telefone: (14) 3882-0932

Secretaria Municipal de Educação

Rua Dr. José Barbosa De Barros, 120 – Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-3199