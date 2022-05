Alunos do CEI José Luiz Amat fazem ação de conscientização contra a dengue

Ação teve como objetivo conscientizar as crianças sobre a importância de combater o mosquito Aedes aegypti

Os alunos do Centro de Educação Infantil José Luiz Amat, localizado na Boa Vista, se transformaram em verdadeiros caçadores na última sexta-feira, 06.

Em uma ação contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e Chikungunya, as crianças fizeram uma busca ativa nos jardins da unidade escolar a procura de objetos que acumulam água e propiciam a reprodução dos mosquitos.

“Os professores espalharam nos gramados copinhos e pratos descartáveis, garrafinhas de plástico e outros objetos com o propósito de ensinar as crianças à importância de não deixar estes objetos ao relento, pois acumulam água e atraem os mosquitos Aedes aegypti. Foi uma manhã de muito aprendizado dos nossos alunos, pois brincando, eles se conscientizam, passam para seus familiares o conhecimento”, explicou Kátia Omodei, gestora da escola.

Os alunos ainda fizeram uma apresentação musical para as freiras e demais convidados, ressaltando a importância de se conscientizarem com a limpeza dos quintais, evitar água parada em vasos, manter as calhas limpas, entre outras ações necessárias para a prevenção e combate ao mosquito.

