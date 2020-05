Alunos da Rede Municipal podem conferir onde encontrar atividades domiciliares da sua escola

Desde que as aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino foram interrompidas em 23 de Março, devido à necessidade do distanciamento social, a Secretaria Municipal de Educação está desenvolvendo atividades domiciliares, com o objetivo de proporcionar a seus alunos a continuidade do aprendizado.

Através das mídias sociais, como o Facebook e o WhatsApp, os alunos estão recebendo as matérias de acordo com a série/ano, podendo desenvolver as atividades pedagógicas propostas pelos seus professores.

Para facilitar o acesso a estas atividades domiciliares, a Secretaria de Educação divulgou a relação das unidades escolares e de como podem ser acessadas as atividades que cada uma está disponibilizando.

CLIQUE E BAIXE O DOCUMENTO COM OS LINKS DAS ESCOLAS