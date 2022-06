Alunos da Rede Municipal participam de palestra sobre Junho Verde

A palestra interativa contou com estudantes dos sextos e sétimos anos na disciplina Experiências em Ciências da Natureza

Na última semana, alunos dos sextos e sétimos anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Integral “Profª Maria Jacomino Vendito”, localizada no Jardim Itamaraty, participaram de uma palestra com o Secretario Municipal do Verde, Fillipe Martins.

A iniciativa foi organizada como atividade complementar da disciplina “Experiências em Ciências da Natureza”, ministrada pelo professor Vinícius Nunes Alves, e tendo como referência o Junho Verde. Foram abordados temas como Bacia Hidrográfica, Cuesta e Aquífero Guarani.

“Aproveitando que o mês de Junho é dedicado ao Meio Ambiente, a direção convidou o Secretário Fillipe com o objetivo de discutir com os jovens estudantes, porque a Cuesta e o Aquífero Guarani tornam a nossa região especial, e que ao mesmo tempo, isso traz responsabilidades especiais”, afirmou Vinícius, professor da disciplina.

