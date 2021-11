Alunos da Rede Municipal de Ensino participam da Prova do SAEB

Alunos dos 5º e 9º anos de 26 escolas da Rede Municipal de Ensino de Botucatu participam a partir dessa segunda-feira, 22, da prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, desenvolvida pelo Ministério da Educação. Os resultados da prova, realizada a cada dois anos, integram o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do Município.

As provas serão realizadas entre os dias 22 de novembro e 7 de dezembro, com a participação de 1.368 alunos dos 5º anos e 562 alunos dos 9º anos. Todas as unidades que atendem esses dois anos escolares participam da avaliação.

O SAEB avalia as proficiências dos alunos das Escolas Publicas e Privadas em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

“Essa avaliação da Educação Básica é uma importante ferramenta que avalia a qualidade do ensino e contribui significativamente para obtenção de um diagnóstico da rede pública, que apontará a eficácia e as deficiências do ensino. Esses subsídios nortearão novas estratégias e metas para a melhoria da qualidade de ensino”, explicou a Secretária Municipal de Educação, Cristiane Amorim.

“Espero que as famílias, cujos filhos fazem parte da Rede Municipal, entendam a importância desse instrumento de avaliação que muito contribuirá para a política pública educacional de Botucatu. Conto com o empenho dos pais e a presença dos alunos nos dias comunicados pelas escolas municipais”, concluiu Amorim.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Educação

Rua Dr. José Barbosa de Barros, 120, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-3199

