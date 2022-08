Alunos da Rede Municipal de Botucatu retomam Projeto Escolinha da PM

Com o retorno dos alunos do recesso escolar, na manhã desta sexta-feira, 05, cerca de 30 alunos do 5º ano da EMEF Américo Virgínio dos Santos, na Vila Santana, participaram das atividades do Projeto Escolinha da Polícia Militar, no prédio do 12º Batalhão da Polícia Militar do Interior.

O Projeto, uma parceria da Secretaria Municipal de Educação e Polícia Militar, tem o objetivo de levar as crianças para dentro do quartel, com o intuito de reforçar os conhecimentos voltados à cidadania e civismo, além de possibilitar aos alunos conhecerem de perto um pouco sobre a estrutura e a missão da Polícia Militar.

Até o final do ano letivo de 2022, cerca de 1.450 alunos das 23 escolas municipais de Fundamental I terão participado do Projeto.

Em Botucatu, o projeto teve inicio em Agosto de 2021, todas as sextas-feiras, dentro de um cronograma estabelecido entre a Secretaria Municipal de Educação, os Instrutores PROERD e os da “Escolinha da PM”.

