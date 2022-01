Alunos da rede municipal de Botucatu receberão ‘kit uniforme’ com 9 peças no início das aulas

A Prefeitura de Botucatu em breve vai distribuir os uniformes escolares para o ano de 2022. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 05, pelo Prefeito de Botucatu Mário Pardini.

Os uniformes devem ser entregues já no início das aulas. São aproximadamente 15 mil alunos da Rede Municipal que receberão mais de 110 mil peças.

Cada aluno vai receber um kit que contém no total 9 peças distribuídas da seguinte forma:

– 3 camisetas de manga curta

– 2 camisetas de manga longa

– 2 bermudas (masculina ou feminina)

– 1 agasalho (calça e jaqueta).

“Uniforme significa segurança, com a identificação do aluno, conforto para os pais, que não precisam gastar com roupas para as crianças irem a escola, e igualdade, com todas tendo a mesma vestimenta, sem espaço para distinções”, disse Pardini.









