Aluno do SENAI de Botucatu vence competição e é o melhor soldador do Brasil

O SENAI de Botucatu divulgou neste sábado, 19, o resultado de mais uma seletiva do WorldSkills Shanghai 2022, competição internacional de industriários.

“O melhor aluno do Brasil em soldagem é do Estado de São Paulo. E o mais legal ainda, que é do SENAI de Botucatu. Mais uma medalha de OURO para o SENAI-SP na Seletiva Nacional da WorldSkills Shanghai 2022”, disse o SENAI em sua rede social.

O jovem Alex Santos Costa enfrentou concorrentes de quatro regionais e conquistou o primeiro lugar na disputa e a vaga no mundial que acontece em outubro, na China.

Com essa premiação, o SENAI-SP aumenta para 23 representantes da instituição na Delegação Brasileira que participará do maior Torneio de Educação Profissional do mundo.

Avaliação nacional

Nesta etapa da competição, os alunos de cada região já foram selecionados e concorrem a uma vaga para o mundial WordSkills 2022, que ocorrerá em Shangai, na China, entre os dias 12 e 17 de outubro de 2022. A Seletiva Nacional conta com 279 competidores competindo vaga para a Delegação Brasileira.

Representando seus Estados, os competidores selecionados disputam entre si e, ao final, os três primeiros colocados são premiados com medalhas (ouro, prata e bronze). Para isso, os alunos realizaram um Projeto Teste (prova), que possui competências técnicas e socioemocionais a nível mundial e simula uma situação real de trabalho em cada ocupação.

Os Experts realizam as avaliações dos Projetos Testes desenvolvidos pelos competidores em cada profissão e definem os finalistas. Por fim, para selecionar os participantes da Delegação Brasileira da competição internacional, os medalhistas de ouro e prata passarão por uma prova final.

O Brasil oferece competição em 56 ocupações da área da indústria e 7 da área de serviços, oferecida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Robótica Móvel, Panificação, Mecânica Industrial, Confeitaria, Manufatura Integrada e Fresagem a CNC são algumas das profissões que integram a WorldSkills. Entretanto, devido à pandemia do coronavírus, somente dez ocupações terão disputa de medalhas (entre 1º e 2º lugar).

WordSkills Competition

A competição foi idealizada em 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial, e criada em 1950 com o intuito de incentivar jovens a adquirir conhecimentos técnicos necessários para reparar um mundo devastado pelas batalhas militares.

Jovens de todo o mundo e os melhores alunos de cada continente se reúnem para disputar medalhas em diferentes modalidades. Após a seleção das Delegações representativas de cada profissão técnica para as disputas, podendo ser escolhido uma pessoa ou equipe.

A última edição da competição aconteceu em Kazan, na Rússia, em 2019. Mais de 1.300 competidores de 63 países, em 56 modalidades, participaram do evento.

O Brasil ficou em 3º lugar geral e conquistou 2 medalhas de ouro, 5 pratas e 6 bronzes, nas modalidades de Desenho Mecânico em CAD, Mecânica de Veículos Pesados, Computação em Nuvem, Tecnologia da Moda, Tornearia CNC, Engenharia de Moldes para Polímeros, Cuidados de Saúde e Apoio Social, Instalações Elétricas Prediais, Segurança Cibernética, Aplicação de Revestimento Cerâmico, Tecnologia de Laboratório Químico, Mecatrônica e Soldagem respectivamente.

