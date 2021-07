Aluna do IB/Unesp de Botucatu está entre as 10 lideranças universitárias do Brasil

A aluna de Ciências Biomédicas do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IB), Carolina Barizan Perdão, de 19 anos, foi escolhida como uma das 10 lideranças universitárias do ano no Brasil em uma premiação da DSM e Enactus Brasil.

O Prêmio Universitário do Ano tem como objetivo premiar o estudante que obteve maior destaque ao impactar a sociedade e o planeta no último ano. Demonstrando muita dedicação e liderança consciente durante a seleção, Carolina está entre os 10 primeiros candidatos, buscando se classificar para o Top 3 da premiação.

Em 2019, Carolina foi cofundadora da Enactus da Unesp de Botucatu, a fim de promover o empreendedorismo social, visando transformar a realidade das comunidades da região de Botucatu através do ambiente universitário. Atualmente, lidera o time com 50 membros, com alunos da graduação e pós graduação de todas as unidades da Unesp de Botucatu.

A Enactus se dedica a inspirar universitários a melhorar o mundo através da Ação Empreendedora. São criados projetos de desenvolvimento comunitário que colocam a capacidade e os talentos, tanto dos moradores das comunidades da região quanto dos alunos participantes, em foco. “Temos como propósito trazer visibilidade para as potencialidades dos moradores das comunidades de Botucatu e desenvolver soluções em conjunto para seus problemas em comum, trabalhando com foco nos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU) e na Agenda 2030!”, explica Carolina.

Atualmente, trabalhamos em 4 projetos:

Compostaê (é desenvolvido um modelo de compostagem comunitária no Distrito de Rubião Jr, em que os resíduos orgânicos da comunidade são utilizados para produção de biofertilizantes, que em seguida podem ser comercializados pelos próprios moradores para produtores locais, comércios e consumidores, fortalecendo a consciência ambiental e a sustentabilidade financeira do distrito);

INTEGRA+ (É desenvolvida uma plataforma digital para crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) se comunicarem com seus professores e terapeutas e realizarem suas atividades escolares à distância). O projeto foi reconhecido como TOP 11 Nacional pela UNILEVER no ano de 2020, no Hackathon da Enactus Brasil;

Quintal Coletivo (É desenvolvido um sistema de logística, compra, venda e delivery para os produtores locais de Botucatu, em que todas as vendas são realizadas por bicicleta e por entregadoras mulheres e universitárias. Esse projeto já recebeu dois reconhecimentos nacionais: Ford Fund e Alimentação em Foco, Cargill);

Nova Íris (desenvolve uma rede de apoio psicológico e de network para mulheres de baixa renda das comunidades de Botucatu, para promover o alcance da independência financeira e do fim de ciclos de abusos patrimonial e psicológico em suas casas)

“Para mim, liderar é gerar impacto e inspirar pessoas! Sempre me dediquei a exercer uma boa liderança em todos os lugares por onde passei!”, por isso considero esta premiação tão importante pra mim e para o a visibilidade que esta pode trazer para a universidade e para a cidade de Botucatu!”, destaca. “Ser reconhecida como uma das 10 lideranças universitárias do ano no Brasil é muito importante para mim, ainda mais no contexto de pandemia e isolamento social que estamos vivendo, porque me indica que estou realizando um bom e significativo trabalho!”, completa.

E você pode ajudar a Carolina chegar no Top 3! Basta acessar as redes sociais da Enactus Brasil e curtir, comentar e divulgar os seus vídeos. Ajude a trazer mais esta conquista para Botucatu e para o IB!

Acesse:

Instagram: https://www.instagram.com/p/CQuEAciApxW/?utm_medium=copy_link

Facebook: https://fb.watch/6tx3PDTTcI/