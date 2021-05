Agudos e Pederneiras retomam aulas presencias nesta segunda-feira (3)

As prefeituras de Agudos e Pederneiras retomam nesta segunda-feira (3) as aulas presenciais na rede municipal de ensino.

Em Agudos, a retomada será nos ensinos fundamental e infantil da rede municipal. O sistema continua híbrido com aulas presenciais para 35% da capacidade de cada sala de aula. Os demais alunos irão acompanhar os estudos por meio de atividades remotas online.

Cada unidade escolar entrou em contato com os responsáveis para informar sobre a retomada das aulas. A aula presencial é de caráter facultativo ao estudante

Apesar da retomada gradual das aulas presenciais, os protocolos de segurança em relação à pandemia da Covid-19 deverão ser seguidos à risca pelas escolas municipais:

Sinais de síndrome gripal: a criança que apresentar sintoma gripal ou alteração na temperatura corporal a partir de 37,5º será encaminhada para local apropriado na escola. A família será informada imediatamente, sendo orientada a procurar por atendimento médico.

Entrada na escola: os alunos deverão chegar com máscara na escola e trocá-la a cada três horas. Cada aluno deverá limpar os pés no tapete sanitizante e ir direto para a sua sala de aula. Na sala os locais já estarão posicionados, com o distanciamento necessário e o aluno deverá permanecer no mesmo lugar até o final da aula.

Refeições: cada turma terá o seu horário escalonado para refeições na intenção de evitar aglomerações. Os alunos deverão usar a máscara até o horário de iniciar a refeição e colocá-la logo após o término. As mesas e cadeiras serão higienizadas a cada uso.

Saída: as turmas sairão de forma escalonada para evitar aglomerações. O responsável pelo aluno deverá buscá-lo no horário exato do término da aula.

Higiene pessoal: o aluno não deverá compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres e copos, nem materiais didáticos, brinquedos ou jogos. A orientação é para que os alunos cubram a boca com lenço ou com o braço – e não com as mãos -, em casos de espirros ou tosse. É recomendado que cada aluno leve kit de higiene pessoal contendo máscara para troca e sua garrafa d’água para evitar uso de bebedouros. Caso precise usar o bebedouro é importante que não entre em contato direto com qualquer superfície.

Equipe escolar: todos os professores estarão utilizando protetor de acrílico durante as aulas, evitando a contaminação por gotículas de saliva. Portas e janelas das salas de aula estarão sempre abertas, possibilitando a ventilação natural e evitando o toque em maçanetas e fechaduras.

Higienização de mãos: haverá disponível no ambiente escolar toten com álcool em gel 70%, dispenser de sabonete líquido e toalha de papel.

Limpeza escolar: haverá cronograma de limpeza do ambiente escolar com maior frequência, especialmente em banheiros, maçanetas, carteiras, interruptores, portas entre outros. Haverá restrição da entrada desnecessária de pais ou responsáveis nas instalações da escola.

Pederneiras

A prefeitura de pederneiras publicou no dia 29 de abril, decreto que autoriza o retorno gradual das aulas no modelo híbrido (presencial e remoto) nas instituições públicas e particulares de educação básica, seguindo todas as medidas de saúde e segurança.

As escolas devem organizar o revezamento de estudantes de acordo com os dias definidos para atendimento presencial, conforme etapa de ensino. Nos dias em que o aluno não estiver em aulas presenciais, de acordo com o cronograma de atendimento da turma, deverá, obrigatoriamente, realizar as atividades remotas e participar das aulas online.

Além disso, todas as unidades escolares do município estão obrigadas a registrar ocorrências de casos suspeitos e confirmados de Covid-19.