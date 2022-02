Afrape abre inscrições para cursos gratuitos em Botucatu

A AFRAPE, Associação Fraternal Pelicano, comprometida com a preparação dos jovens para o mercado de trabalho, oferece gratuitamente cursos para adolescentes de 14 a 17 anos e 11 meses em Botucatu.

Atualmente a instituição está com inscrições abertas para as áreas de tecnologia e beleza com os cursos de Informática Básica e Design de sobrancelhas.

Mais informações: (14) 3813-3220 ou pelo site www.afrape.org.br.

A AFRAPE

A Associação Fraternal Pelicano – AFRAPE – associação civil de direito privado, sem fins econômicos, de caráter beneficente, educativo, cultural, esportivo e de assistência social, fundada em 30 de setembro de 2002, na cidade de Botucatu.

A nossa finalidade é o planejamento e execução de programas de EDUCAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO e CULTURAL direcionados à crianças, adolescentes, jovens, adultos e a família. Com sede própria na Rua Donato Di Credo, 796 – Vila Ferroviária – direciona o atendimento, preferencialmente, aos moradores da zona norte de Botucatu e com renda familiar até 3 salários mínimos.

Composto por um quadro associativo, o qual elege a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, por biênio, que executam a gestão de programas e de projetos juntos aos órgãos municipais e empresas financiadoras.

Compartilhe esta notícia