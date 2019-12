Abono do Fundeb poderá ser pago ainda este mês para funcionários da Educação em Botucatu

A Câmara Municipal de Botucatu votará em sessão extraordinária na próxima segunda-feira, dia 23, o Projeto de Lei 0095/2019. De iniciativa do Prefeito, o projeto dispõe sobre a concessão de abono ao Magistério Público Municipal de Botucatu, remunerado pelo FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e Valorização do Magistério.

O benefício, que já havia sido distribuído em 2018 e 2019, deve atingir quase 1,4 mil funcionários municipais lotados na Secretaria Municipal de Educação. Se aprovado na Câmara, é possível que Prefeitura consiga pagar os benefícios ainda no fim deste mês.

Os valores ainda serão definidos pelas Secretarias de Governo e Educação, mas levarão em conta os dias de efetivo exercício cumpridos pelos servidores entre 1 de janeiro e 31 de novembro.