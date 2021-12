Abono do Fundeb aos profissionais da educação em Botucatu será votado na quinta-feira, 16

Foto Câmara Botucatu

A Câmara municipal fará nesta quinta-feira (16/12) uma sessão extraordinária para deliberar dois projetos de iniciativa do Prefeito Mário Pardini. Eles tratam da concessão do abono do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) aos profissionais de educação municipal.

O abono do Fundeb é sempre muito esperado pelos profissionais da educação municipal. O valor destinado inicialmente é de R$ 1.972.265,00, mas pode sofrer modificação, segundo disse ao Acontece Botucatu o Prefeito Mário Pardini. A verba sairá de um crédito adicional que será votado a partir das 11 horas no legislativo.

Veja como será a pauta, segundo divulgou a Câmara de Botucatu:

1) Projeto de Lei Complementar nº 11/2021, de iniciativa do Prefeito, que dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº. Lei Complementar nº 1.278/20 (LDO/2021) e abre um crédito adicional suplementar na LOA/2021 no valor de R$ 1.972.265,00.

Discussão e votação únicas com quórum de maioria absoluta

Com emenda modificativa de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

2) Projeto de Lei nº 94/2021, de iniciativa do Prefeito, que dispõe sobre a concessão de abono aos Profissionais da Educação Municipal remunerados pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).

Discussão e votação únicas com quórum de maioria absoluta

A sessão terá transmissão ao vivo pelo site da Câmara, Facebook e TV Câmara Botucatu (canal 31.3 da rede aberta e 2 da Claro NET TV).

