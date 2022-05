Aberto prazo para pedido de redução da taxa de inscrição do Vestibulinho das Etecs

Entre os dias 16 e 18, candidatos podem solicitar o benefício para o segundo semestre de 2022; resultado sai no dia 25 de maio

Começa nesta segunda-feira (16), o período para solicitar a redução de 50% do valor da inscrição do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2022. O prazo para realizar o pedido vai até as 15 horas do dia 18 de maio. O valor integral da taxa é de R$ 39.

O benefício é garantido aos candidatos que estejam matriculados no Ensino Fundamental, Ensino Médio, curso pré-vestibular ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação, e que, cumulativamente, tenham uma remuneração mensal bruta abaixo de dois salários-mínimos (R$ 2.424) ou que estejam desempregados.

O resultado da solicitação será divulgado dia 25 de maio, a partir de 15 horas, no site www.vestibulinhoetec.com.br e no site do Centro Paula Souza (CPS). O candidato beneficiado com a redução da taxa deverá efetuar sua inscrição no Vestibulinho para o segundo semestre, no período de 25 de maio a 6 de junho, exclusivamente pela internet.

Documentos

Para realizar o pedido, os solicitantes devem preencher o formulário disponível no site, localizado na seção “redução”. Em seguida, é preciso enviar, via upload, os “documentos comprobatórios” relacionados abaixo:

Comprovante de escolaridade: certidão ou declaração expedida pela instituição de ensino, em papel timbrado, assinada e com o carimbo do responsável na instituição, comprovando ser estudante regularmente matriculado em uma das modalidades citadas acima;

Comprovante de rendimento de acordo com uma das seguintes situações:

Empregados: cópia de contracheque de algum mês do ano de 2022;

Aposentados e pensionistas: cópia do comprovante mensal de recebimento de aposentadoria ou pensão de algum mês do ano de 2022. Caso o pensionista esteja empregado, deverá apresentar cópia do contracheque de algum mês do ano de 2022, juntamente com o comprovante mensal de recebimento de pensão. Se o pensionista estiver desempregado, deverá apresentar também a declaração de desempregado conforme Anexo I – Situação 1 – da Portaria, juntamente com o comprovante mensal de recebimento de pensão;

Desempregados: declaração de desempregado conforme Anexo I – Situação 1 – da Portaria;

Trabalhador autônomo ou informal ou eventual: declaração especificando a renda mensal, com assinatura de uma testemunha, com RG e endereço. De acordo com o modelo de declaração consta no Anexo I da Portaria – Situação 2.

Para realizar o upload, os documentos devem estar digitalizados com tamanho de até 1 MB, nas extensões “pdf” ou “png” ou “jpg” ou “jpeg”. Os documentos devem ser legíveis, sem rasuras e o arquivo não pode estar corrompido.

Em todas as Etecs será disponibilizado acesso a computadores e a internet para que os interessados em solicitar a redução da taxa de inscrição do Vestibulinho façam o pedido. É de responsabilidade do candidato entrar em contato com a unidade e buscar informações sobre o horário de atendimento para esse serviço.

Confira o calendário:

16 a 18 de maio – até 15 horas: Prazo para cadastrar o pedido de redução para o pagamento da taxa de inscrição do Vestibulinho;

19 de maio a 6 de junho: Período de inscrição para o Vestibulinho;

25 de maio: Resultado do pedido de redução da taxa de inscrição;

25 de maio a 6 de junho: Inscrição para o candidato beneficiado com a redução da taxa de inscrição;

30 de junho: Divulgação dos locais de prova;

3 de julho: Dia da aplicação das provas;

7 de julho – a partir das 15 horas: Divulgação dos gabaritos oficiais;

11 de julho – partir das 15 horas: Divulgação da classificação geral dos cursos com prova de aptidão e da convocação para a prova de aptidão – Fase específica para os cursos Canto, Dança, Regência e Teatro;

18 de julho – a partir das 15 horas: Divulgação da lista de classificação geral dos demais cursos.

