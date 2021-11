Aberto prazo de recurso para redução e isenção da inscrição do Vestibular da Fatec

Solicitação deve ser feita pelo site até esta terça-feira (23); resultado da análise será divulgado na internet no dia 29

Candidatos que tiveram o pedido indeferido para isenção total e redução de 50% da taxa de inscrição do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) podem entrar com recurso nesta segunda e terça-feira (22 e 23), exclusivamente pela plataforma do Vestibular. O resultado da análise será divulgado no dia 29, a partir das 15 horas, também pela internet.

A relação dos contemplados com o benefício está disponível no site. Quem receber a isenção ou redução deve se inscrever no Vestibular para primeiro semestre de 2022 até 1º de dezembro, em um único curso de graduação, na Fatec de sua escolha. A seleção dos candidatos será por análise de histórico escolar, sem prova presencial ou online.

As Fatecs vão disponibilizar computador com acesso à internet aos interessados em fazer a inscrição. É preciso agendar o atendimento na faculdade. Para usar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também respeitar as demais medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do Centro Paula Souza.

Inscrições para o Vestibular

O processo seletivo das Fatecs para o primeiro semestre de 2022 oferece 17.495 vagas, sendo 16.555 na modalidade presencial e 940 online, distribuídas em todas as regiões do Estado.

Para se inscrever no Vestibular é necessário preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa no valor de R$ 39, em dinheiro, até o dia 1º de dezembro, em qualquer agência bancária, mediante a apresentação do boleto impresso no momento da inscrição eletrônica, ou pagar, via internet, no banco do candidato ou ainda pela ferramenta Getnet (pagamento com cartão de crédito) disponível na internet.

Os candidatos que concluíram ou concluirão em 2021 o Ensino Médio regular devem inserir a nota final de Português e Matemática, obtidas na segunda série do Ensino Médio referente ao ano escolar de 2020. Outra opção é inserir a nota final da disciplina de Língua Portuguesa e de Matemática, da primeira série do Ensino Médio concluída até 31 de dezembro de 2019.

Inclusão Social

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final do processo seletivo das Fatecs, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a oriundos da rede pública. Se o candidato estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.

É indispensável que o candidato verifique se realmente tem direito à pontuação acrescida, pois a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida caso as informações não atendam às condições estabelecidas em sua totalidade.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou em vestibularfatec.com.br.

Compartilhe esta notícia