Abertas inscrições para atribuição de aulas da Educação Especial da Rede Municipal em 2021

Começou nesta quinta-feira, 03, e segue até o dia 12 de dezembro, a inscrição para participação na atribuição de aulas da Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação para o ano letivo de 2021.

Essa inscrição é direcionada a professores concursados na Rede Municipal nos níveis da Educação Infantil e do Ensino Fundamental que tenham interesse em lecionar em salas de educação especial exclusiva da escola ou salas de atendimento educacional especializado.

Poderão participar da atribuição os professores com formação em licenciatura plena em Educação Especial; licenciatura plena em Pedagogia com habilitação específica na área da Educação Especial ou em área específica; e especialização na área da Educação Especial.

Também poderão se inscrever professores que tenham formação em licenciatura Plena em Pedagogia acrescida de, na seguinte ordem: curso de capacitação ou extensão universitária em Educação Especial ou área específica de no mínimo 180 horas; curso de especialização em Educação Especial, com cumprimento mínimo de 50% deste, para posterior regularização, sendo que deve ser complementada com a carga horária mínima de 360 horas; curso de especialização em áreas afins, com análise e aprovação da Comissão de Atribuição de Classes. É importante enfatizar que estes últimos só poderão lecionar na Educação Especial em caráter excepcional, quando esgotadas as primeiras possibilidades.

As inscrições deverão ser feitas através do site educatu.com.br ou do link CLIQUE AQUI e até o dia 16 de dezembro os interessados inscritos deverão entregar os certificados de comprovação da formação na Secretaria Municipal de Educação, aos cuidados da comissão de atribuição de aulas da Educação Especial.