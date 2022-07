A UNIBR, Faculdade de Botucatu, está com condições especiais para o segundo semestre deste ano

Umas das mais tradicionais faculdades da nossa região está com vestibular aberto oferecendo condições especiais para ingresso ainda no segundo semestre. São 10 opções de cursos presenciais nas áreas de Gestão, Engenharias, Saúde e Licenciatura, disponíveis aqui mesmo em Botucatu.

Anote aí: Administração, Gestão de Recursos Humanos, Ciências Contábeis, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e

Pedagogia.

As inscrições para o vestibular e as matrículas podem ser feitas diretamente no site unibrbotucatu.com.br. Para saber as condições especiais e outras informações, basta acionar o atendimento da faculdade através do WhatsApp (12) 99671-3893.

O número é com DDD 12 mesmo, a UNIBR faz parte da Rede Prosper, uma das maiores redes de educação do Brasil. Além da UNIBR, a rede conta com a Faculdade ENAU em Ribeirão Pires e 7 colégios, da Educação Infantil ao Médio, espalhadas pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A central de atendimento tem base no litoral norte paulista, por isso o DDD não ser 14.

O campus da Unibr Botucatu é o maior campus particular da região e está localizado Av. Paula Vieira, 624 – Vila Jahu, próximo a antiga estação ferroviária de Botucatu. Agende uma visita e vá conhecer a infraestrutura. A UNIBR tem orgulho de sua raiz, de ser natural de Botucatu, como nosso jornal.

Aos interessados, existem por hora 4 formas de ingresso na UNIBR. O candidato pode optar por: 1) usar sua nota no ENEM; 2) vir transferido de outras instituições; 3) fazer o vestibular online (redação) e 4) já ser graduado e buscar uma segunda graduação (ingresso imediato).

Site: unibrbotucatu.com.br

Telefone: (14) 3354-3943

WhatsApp (12) 99671-3893

Instagram: @unibrbotucatu

Facebook: @unibrbotucatu

