Obras da 8ª Escola de Tempo Integral em Botucatu começam em Vitoriana

Na manhã desta sexta-feira, 24, o distrito de Vitoriana recebeu representantes do Poder Público Municipal para a assinatura do termo de parceria e ordem de serviço para construção de uma Escola de Tempo Integral, entre a Prefeitura de Botucatu e a Construtora Ecovita. A empresa, em contrapartida aos investimentos na Cidade, doará a mão de obra para a construção.

Participaram do evento o Prefeito Mário Pardini, o Vice-prefeito André Peres, o presidente da Câmara dos Vereadores, Ednei Lázaro Carreira, o vereador Cula, o Secretário Municipal de Educação, Valdir Paixão – além de outros secretários municipais, representantes da empresa Ecovita e da população do distrito.

“Chegamos a 8ª escola de tempo integral em construção da Cidade, algo que talvez nem nos nossos melhores sonhos foi imaginado. Sem dúvida é um dos maiores investimentos do país em educação se compararmos com municípios do nosso porte. É o desenvolvimento e a qualidade de vida chegando em todas as partes de Botucatu, graças ao que Deus tem nos ajudado a fazer”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

A Escola de Tempo Integral de Vitoriana terá capacidade para atender 300 alunos. Ao todo, o prédio terá 1,5 mil metros quadrados construídos e terá formato semelhante com outras sete unidades em construção na Cidade.

“Além dos alunos de Vitoriana, essa nova escola atenderá também alunos do Rio Bonito, Mina, Porto Said, Alvorada da Barra e toda essa região. É um importante investimento na Educação e que também vai dar mais tranquilidade e conforto aos pais que precisam trabalhar, já que garantirá as crianças dentro da Escola durante todo o dia com atividades voltadas para o desenvolvimento delas”, finalizou o Secretário Municipal de Educação, Valdir Paixão.