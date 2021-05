5 aplicativos essenciais para qualquer estudante

A internet tornou-se num aliado de peso para qualquer estudante. Hoje em dia, já nenhum jovem consegue passar sem a internet e a world wide web assumiu-se como uma ferramenta indispensável para o seu sucesso escolar. É que, além de ser extremamente útil e eficaz, é também tremendamente versátil, já que pode ser utilizada para diferentes atividades, seja elas de matemática, história ou mesmo de língua Portuguesa.

Além disso, com o advento dos dispositivos móveis e a democratização das redes sem fios, passámos a poder estar conectados quase em permanência. O que significa que podemos aceder à internet a partir de qualquer lugar, a qualquer hora. Os smartphones tornaram-se numa extensão do próprio corpo humano e já não conseguimos viver sem a net. Compilámos então 5 aplicativos essenciais para o sucesso de qualquer estudante, das quais podem beneficiar para o seu futuro curricular e profissional.

WINRAR

O WinRar é o mais poderoso e popular software de compactação e, consequentemente, descompactação de ficheiros e é uma ferramenta digital extremamente útil e eficiente para qualquer pessoa. Para os estudantes, cada vez mais dependentes da internet para trocarem ficheiros, dados, trabalhos e apontamentos das aulas, o WinRar facilita as suas vidas, ao torna-los mais leves e rápidos. E o melhor de tudo é que pode descarregar o WinRar de graça, já que o aplicativo é totalmente livre de encargos para os seus usuários. Além disso, este é um aplicativo muito fácil de usar e extremamente leve, que quase não ocupa espaço no seu computador ou smartphone.

WIKIPEDIA

As bibliotecas sempre foram um aliado de peso de qualquer estudante ou académico ao longo dos tempos. As enciclopédias são verdadeiros guardiões de sabedoria e foram, durante séculos, a melhor forma de adquirir conhecimento. No entanto, não são muito fáceis de transportar ou até mesmo de consultar.

A WikiPedia é uma enciclopédia online, extremamente completa, que permitiu desmaterializar todos esses livros para a world wide web, tornando toda e qualquer informação totalmente acessível para qualquer pessoa em poucos cliques. Além disso, é igualmente gratuita, se bem que pode sempre efetuar alguns donativos para ajudar o projeto.

GOOGLE DRIVE

Uma das conquistas da era digital foi a transição do analógico para o virtual, permitindo desmaterializar os suportes físicos e abolindo distâncias entre usuários. O mundo físico mudou-se para a nuvem e o Google Drive tornou-se numa ferramenta fundamental para o sucesso comercial e profissional de qualquer estudante ou trabalhador.

Com o Google Drive pode guardar e armazenar todos os seus documentos online, garantindo que o seu trabalho fica salvo mesmo em caso de avaria do seu portátil, por exemplo. Além disso, permite-lhe trabalhar nos documentos mesmo sem uma ligação à internet e, igualmente importante, permite-lhe partilhar os seus documentos com os seus colegas, podendo inclusive estarem várias pessoas a trabalhar no mesmo simultaneamente.

EVERNOTE

O Evernote é um daqueles aplicativos que veio facilitar a vida dos estudantes de tal forma, que depois de o utilizar já ninguém vai conseguir trabalhar sem ele. O Evernote tem como objetivo tirar notas, organiza-las, arquiva-las e até gerir tarefas, tudo num só programa, extremamente intuitivo, eficiente e fácil de usar.

Este aplicativo permite ao usuário criar qualquer tipo de notas, sendo uma ferramenta extremamente versátil, já que estas podem ser textos, desenhos, fotografias, ficheiros audio ou até conteúdo gravado da net. Estas podem ainda ser arquivadas com palavras-chave, editadas posteriormente, anexadas a outras notas e até exportadas para terceiros. É um mundo inteiro de possibilidades, no interior de um só aplicativo.

CAMSCANNER

Para quem trabalha com muitos documentos físicos, por vezes pode tornar-se complicados concilia-los com o mundo online e as ferramentas digitais. O CamScanner é o aplicativo que vem fazer a ponte entre estas duas realidades, já que permite, de forma muito fácil, simples e rápida, digitalizar qualquer documento físico em formato jpg, pdf ou outro.

É um aplicativo pago, mas que disponibiliza uma versão totalmente gratuita, em que deixa apenas uma marca de água nos documentos digitalizados. Isto significa que é uma ferramenta de trabalho muito útil, eficiente e poderosa, indispensável para o sucesso curricular de qualquer estudante e sempre pertinente para se ter no smartphone.