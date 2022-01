10 mil kits de alimentação escolar começam a ser entregues nas escolas municipais de Botucatu

A Secretaria Municipal de Educação iniciou nesta terça-feira, 11, a entrega dos kits de alimentação escolar aos alunos das escolas municipais de Botucatu. Ao todo, serão disponibilizadas 10 mil unidades, que serão entregues em sua totalidade até o fim da semana.

Os kits foram montados contendo arroz, feijão, óleo, macarrão, extrato de tomate, leite em pó, achocolatado, ovos, batatas, tomates e maçãs.

“Nossa Merenda Escolar sempre foi motivo de muito orgulho e com as férias nossas crianças pararam de ter acesso aos alimentos preparados diariamente com tanto cuidado e carinho. Então, essa é uma forma de continuarmos promovendo uma alimentação de qualidade a esses alunos, em especial aos mais vulneráveis”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Receberão os kits alunos da Educação Infantil (4 a 5 anos de idade), Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais, que se encontram em período de férias no mês de janeiro de 2022. A logística de entrega é informada pelas unidades escolares a cada aluno.

“Orientamos todos os pais e responsáveis dos nossos alunos que façam contato com a direção da escola e se programem para a retirada do kit. Vem aí um novo ano letivo, e nossas crianças estarão mais do que preparadas para continuarem aprendendo e se desenvolvendo”, finalizou Cristiane Amorim, Secretária Municipal de Educação.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Educação

Rua José Barbosa de Barros, 120, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-3150 / 3811-3199

Compartilhe esta notícia