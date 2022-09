UNESP – CAMPUS DE BOTUCATU – FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

Encontra-se à disposição na Seção Técnica de Materiais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia- Campus de Botucatu, até o dia 23/09/2022 o Edital da Tomada de Preços nº. 04/2022-FMVZ, Processo 0892/2022-FMVZ, cujo objeto é o SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA – UNESP – CAMPUS DE BOTUCATU, no valor estimado de R$ 248.710,48 (duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e dez reais e quarenta e oito centavos).

O encerramento será no dia 26/09/2022, às 9 horas, quando então, às 9 horas e 15 minutos, dar-se-á início à abertura dos envelopes proposta e documentação, na Seção Técnica de Materiais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Botucatu, localizada no térreo do Prédio da Administração na Rua Prof. Dr. Walter Maurício Correa, s/nº – Botucatu-SP, CEP 18.618-681.

O Edital na íntegra e demais informações poderão ser obtidos na Seção Técnica de Materiais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Botucatu, no endereço acima, pelo telefone/ fax (14) 3880-2280/2196, e-mail: [email protected] ou nos sítios: www.e-negociospublicos.com.br, https://www.fmvz.unesp.br/#!/sobre-o-campus/administracao/diretoria-tecnica-administrativa/materiais/licitacoes/ e http://www.unesp.br/licitacao.

