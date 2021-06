OPORTUNIDADE DE TRABALHO VIA PROCESSO SELETIVO

O Consórcio de Empregadores Rurais de Santa Cruz do Rio pardo, comunica que, no mês de Junho/2021, dará início à suas atividades de colheita de laranja nas propriedades rurais que se situam em sua sede, na cidade de Santa Cruz do Rio pardo/SP e cidades circunvizinhas. Para tanto disponibiliza, até 15/06/2021, vagas para pessoas com deficiência, beneficiárias reabilitadas, e aprendizes, sempre maiores de 18 anos, não sendo necessária nenhuma formação técnica. Pessoas interessadas em participar deste processo seletivo de recrutamento, poderão enviar seus currículos para o endereço eletrônico: [email protected]