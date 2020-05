EDITAL – Guarda Mirim de Botucatu para Associados Voluntários

A Guarda Mirim de Botucatu (GM) está promovendo a partir desta data 28 de Abril de 2020 uma campanha para angariar novos associados objetivando a reorganização de seu quadro associativo o seu fortalecimento e a representatividade na sociedade Botucatuense. Nessa campanha os interessados na filiação estarão isentos da taxa de adesão.

Os Srs. e Sras. interessados em se associarem a Guarda Mirim de Botucatu-GM deverão manter contato com o e-mail: gmb.btu@gmail.com ou telefone (14) 3815-2007 solicitando a ficha para inscrição como pretendente ao ingresso no quadro associativo da Guarda Mirim de Botucatu, quando a proposta poderá ser preenchida e entregue na GM no horário de expediente no endereço seguinte: Praça Carlos Gomes – 18.600-101 Botucatu telefone para contato (14) 3815-2007

NOTA

A Guarda Mirim é uma Instituição sem fins lucrativos de auxílio ao jovem entre 12 a 18 anos. Dentre os principais pontos destacam-se a colocação no mercado de trabalho, embasada na lei do menor aprendiz, o projeto pré-profissionalizante, e a complementação educacional, promovendo sua inclusão social.

Botucatu aos 27 de Maio de 2020

GUARDA MIRIM DE BOTUCATU

Por seus Representante Judicial

Clovis de A. Martins

