EDITAL DE CORREIÇÃO 003/2021- Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO

Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior Deinter 7 – Sorocaba

Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu

EDITAL DE CORREIÇÃO Nº. 003/2021

0 Senhor Doutor LOURENÇO TALAMONTE NETTO, Delegado Seccional de Polícia de Botucatu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc…

Faz saber que, no dia 14 de outubro de 2021, às 9 horas, receberá visita do Senhor Doutor Osmar Guimarães Junior, digníssimo Delegado de Polícia Diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo – Interior – DEINTER 7 – Sorocaba, que realizará trabalhos de Correição 0rdinária anual nesta Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu, sita a Rua Professor Wagner n° 211, Bairro Alto, Botucatu-SP.

Ficam para tanto, convocadas as Autoridades Policiais desta Região Policial, bem como os funcionários desta Delegacia Seccional de Polícia, para os trabalhos a serem realizados e, convidado o público para audiência, ocasião em que poderão ser formuladas queixas e sugestões para o aprimoramento da atividade policial na região.

Registre-se, dando-se divulgação deste Edital por intermédio dos órgãos de comunicação e afixando-se nesta repartição em local visível ao público.

Botucatu, 14 de setembro de 2021