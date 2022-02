EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL DE BOTUCATU DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB), através de seu Presidente, convoca todos os filiados em dia com suas obrigações partidária a comparecerem no CONGRESSO MUNICIPAL DE BOTUCATU, no dia 12 de fevereiro de 2022, com início às 09:00 horas e término às 12:00 horas, na Rua

Tenente João Francisco, 693, Vila Carmelo, Botucatu-SP, a fim de deliberar sobre a seguinte pauta principal:

a) Cenário político municipal;

b) discutir e deliberar sobre a posição do PSB em vista das eleições Estadual eNacional de 2022, bem como estratégia de filiação de novos membros;

c) Eleição do Diretório Municipal e suplentes, Conselhos de Ética e Fiscal e suplentes e chapa de Delegados para o Congresso Estadual.

Findos os debates e a votação, serão proclamados os resultados, encerrando-se o Congresso com a lavratura de Ata.

Botucatu, 01 de fevereiro de 2022.

Presidente da Comissão Executiva Municipal

