Comunicado Importante

Adhemar Dromani Vicentini Ltda – Pioneirinhos AV, comunica a todos os adquirentes de lotes localizados no Parque Residencial 24 de Maio, Parque Marajoara, Jardim Bandeirantes, para que compareçam no escritório, sito à rua Atílio losi, número 11, Jardim Paraíso (perto do Hospital Sorocabano), para regularizarem suas escrituras.