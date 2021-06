EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA DISSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

A ASSOCIAÇÃO “CLUBE DE AEROMODELISMO DE BOTUCATU- C.A.B.” com sede na Rua Major Nicolau Kuntz, nº 242- Vila Maria, em Botucatu/SP, CEP. 18.601- 100, inscrita no CNPJ/MF sob n. 05.233.676/0001-49, vem por meio deste Edital, CONVOCAR todos os associados, os

membros da Assembleia Geral e membros da Diretoria, a comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que se realizará no dia 30 de junho de 2.021, quarta-feira, às 19:00hs., em primeira convocação, ou às 19:30hs., em segunda convocação, com qualquer número de participantes, para o fim específico de:

VOTAÇÃO DA SUA DISSOLUÇÃO, nos termos do artigo 43 do Estatuto Social.

O presente Edital é divulgado, fixado e publicado de acordo com os ditames do artigo 26 do mesmo Estatuto Social. A reunião ocorrerá na rua Brás de Assis, nº 551- Vila dos Lavradores, em Botucatu/SP, prédio em frente ao estacionamento do Centro de Saúde Escola (dependências do escritório SAF Contábil).

Botucatu, 15 de Junho de 2.021.

FRANCISCO ANTONIO TOLEDO

PRESIDENTE