Edital de convocação para Assembleia Geral Boulevard Cidade Botucatu

Botucatu/SP, 01 de dezembro de 2021.

Prezados(as) Condôminos e Condôminas,

Inicialmente esclarecemos que, conforme cópia anexa, em estrita consonância com o que prevê o artigo 48 da CONVENÇÃO CONDOMINIAL do CONDOMINIO DE USO MISTO BOULEVARD CIDADE, em 19/11/2021 condôminos representantes de mais de ¼ (um quarto) de frações ideais que compõem o condomínio requereram ao(à) Administrador(a) do condomínio a convocação de ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

Ocorre que, desrespeitando o Parágrafo Primeiro do Artigo 48 da convenção condominial, o(a) Administrador(a) do condomínio simplesmente ignorou o requerimento, deixando de proceder tempestivamente a convocação da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA pretendida.

Sendo assim, apoiados no Parágrafo Segundo do Artigo 48 da convenção condominial, os condôminos requerentes realizam através do presente documento a convocação, conforme abaixo descrito.

Pela presente, em cumprimento à legislação vigente, fica V.Sa. convocada a participar da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA de condôminos do CONDOMINIO DE USO MISTO BOULEVARD CIDADE, que será realizada, presencialmente, na sala de convenções do BEKASSIN BOTUCATU HOTÉIS, localizado na Rua José Dal Farra, nº 1400, Chácara Floresta, na cidade de Botucatu/SP, no dia 10/12/2021, sexta-feira, às 19h00 em primeira convocação com o alcance do quórum legal ou às 19h30 em segunda convocação com qualquer número de presentes, com a seguinte pauta:-

PAUTA DO DIA

APRESENTAÇÃO DE IRREGULARIDADES E DESCONFORMIDADES NA GESTÃO CONDOMINIAL;

OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO SÍNDICO ACERCA DOS APONTAMENTOS APRESENTADOS POR FORÇA DO ITEM ANTERIOR;

DELIBERAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA DO SÍNDICO;

EM NÃO HAVENDO A RENÚNCIA, DELIBERAÇÃO ACERCA DA DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO COM BASE NOS APONTAMENTOS REALIZADOS NO ITEM 1;

HAVENDO A RENÚNCIA OU DELIBERAÇÃO PELA DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO, REALIZAÇÃO DE ELEIÇÃO E POSSE DE NOVO SÍNDICO PARA SUBSTITUIÇÃO DO SÍNDICO RENUNCIANTE/DESTITUÍDO;

APLICAÇÃO DE PENALIDADE AO(À) ADMINISTRADOR(A) DO CONDOMÍNIO PELA NÃO CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REQUERIDA POR MAIS DE ¼ (UM QUARTO) DE FRAÇÕES IDEAIS QUE COMPÕEM O CONDOMÍNIO;

Objetivando proporcionar maior segurança a todos, os requerentes esclarecem que serão adotadas todas as medidas pertinentes aos protocolos sanitários obrigatórios para participação na ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

Botucatu/SP, 01 de dezembro de 2021.

A PRESENTE CONVOCAÇÃO É REALIZADA PELOS CONDÔMINOS REPRESENTANTES DE MAIS DE ¼ (UM QUARTO) DE FRAÇÕES IDEAIS QUE COMPÕEM O CONDOMÍNIO, SUBSCRITORES DO DOCUMENTO ANEXO

