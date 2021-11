EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÕES – COPERCUESTA CNPJ: 13.761.273/0001 – 09



Em conformidade com a LEGISLAÇÃO COOPERATIVISTA e o ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA em seu artigo 36, são convocados os senhores cooperados para a ASSEMBLÉIA EXTRAODINÁRIA, a realizar-se no dia 14 de novembro de 2021, domingo, na sede da Fazenda Palmeiras, em cumprimento a pandemia mundial (COVID – 19), conforme Plano SP do governo estado e mantendo os distanciamentos, máscaras e álccol gel, localizada no Bairro Boa Vista, município de São Manuel, Estado de São Paulo, às 07:00 horas em 1ª (primeira) convocação, com dois terços do número de cooperados; caso não haja número legal, às 08:00 horas, em 2ª (segunda) convocação com a metade e mais um dos cooperados; ou às 09:00 horas, em 3ª (terceira) convocação com o mínimo de 10 (dez) cooperados para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

I- DECLARAÇÃO DE REGULARIDADES E FINANCIAMENTO EXCLUSIVO DO FEAP ( FINANCIAMENTO EMERGENCIAL AGRO – SP)

II- OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAIS DOS COOPERADOS.

Para efeito de “quórum”, considera – se 21 ( vinte e um ) o número de cooperados, e quaisquer

informações poderão ser obtidas na secretaria da Cooperativa no horário normal de

funcionamento.

São Manuel, 05 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia