EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA LOCAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital O SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS DA SAÚDE NO ESTADO DE SÃO PAULO – SINDSAÚDE/SP, por sua Presidenta, Cleonice Ferreira Ribeiro, inscrita no CPF sob o nº 054.887.128-01, no uso de suas atribuições previstas no Estatuto Social, CONVOCA TODOS OS TRABALHADORES PÚBLICOS DA SAÚDE atuantes no HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU para participarem da ASSEMBLEIA LOCAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 29 de Setembro de 2021, na Av. Italo Bacchi, s/nº – Botucatu – SP , às 10h30, em primeira convocação, com a presença de dois terços dos interessados, ou às 11h30, em segunda convocação, com a presença de um terço dos interessados, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: 1) Apresentação da pauta de reivindicações e Autorização para a Diretoria do Sindicato negociar e celebrar Acordo Coletivo de Trabalho com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.

Botucatu, 22 de Setembro de 2021.

Cleonice Ferreira Ribeiro

Presidente