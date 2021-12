EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL LIONS CLUBE DE BOTUCATU “LEÃO DA SERRA”

LIONS CLUBE DE BOTUCATU “LEÃO DA SERRA” – CNPJ – 01.874.391/0001 – 36

Convidamos os senhores sócios para a reunião de assembleia geral extraordinária, que se realizará no dia 15 de dezembro de 2021, na sede da APCD – Associação Paulista de Cirurgião Dentista, na rua Reverendo Francisco Lotufo,n°420, na cidade de Botucatu, estado de São Paulo, às 19h30 horas em primeira convocação, com a presença que represente, no mínimo, 50% dos sócios com direito a voto e em segunda convocação, 1 (uma) hora após, com qualquer número de sócios, com a seguinte Ordem do Dia:

1 – Encerramento das suas atividades.

outros assuntos de interesse geral.

Botucatu, 09 de Dezembro 2021

Simone Biagio Chiachio

