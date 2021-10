EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE CENTRO DE ESTUDOS DE PEDIATRIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E BIOLÓGICAS DE BOTUCATU

Na qualidade de Administrador provisório do Centro de Estudos de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, nomeado nos autos do processo nº 1002494-11.2019.8.26.0079, JOELMA GONÇALVES MARTIN, RG: 16.134.166-4-SSP, CPF: 068.305.518-62, brasileira, casada, residente na Rua AUGUSTO DOS REIS, 397, Bairro Alto, Botucatu – SP, convoca os sócios do Centro de Estudos de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu para a Assembleia Geral Extraordinária no próximo dia 05 de Novembro de 2021, às 14:00hs em primeira chamada e 14:30hs em segunda chamada com 30% do número de membros efetivos e última chamada 15:00hs em terceira chamada, com qualquer número de membros efetivos presentes, nos termos do artigo 28º do Estatuto atual, através da Plataforma google meet, em virtude do distanciamento social gerada pala pandemia do Corona vírus, mediante acesso pelo link: meet.google.com/yhz-exmm-epx , para realizar a Eleição da Nova Diretoria para o período de 05 de Novembro de 2021 à 04 de Novembro de 2023, bem como para a readequação do Estatuto ao Código Civil.

​​​​​​​​ Botucatu, 05 de Outubro de 2021.

JOELMA GONÇALVES MARTIN

Administrador provisório