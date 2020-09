EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE BOTUCATU

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente da Cáritas Arquidiocesana de Botucatu, embasada no Artigo 16 § 1º de seu estatuto, convoca seus associados para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 18 de setembro de 2020, às 19:30 horas em primeira convocação, e às 20:00 horas em segunda convocação, no endereço Rua Carlos Bauer Filho, 435 – Jardim Brasil Botucatu – SP, para tratar dos seguintes assuntos:

– Eleição e posse da nova diretoria 19/09/2020 a 16/12/2020, onde uma nova Assembléia será realizada de acordo com o cap.III , parágrafo 1 do Estatuto Social.

– Informes Gerais.

Botucatu, 10 de Setembro de 2020.

Marilda Mendes Pinto Petrechen

Presidente