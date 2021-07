EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE BOTUCATU

CNPJ 06.118.330/0001-62

End. Praça Dom Luiz Maria de Santana 215– Centro 3º andar– Botucatu/SP

– CEP 18600-010 Fone (14) 3813-3554

E-mail: [email protected]

O Presidente da Cáritas Arquidiocesana de Botucatu, embasado no Artigo 16 § 1º de seu estatuto, convoca seus associados para a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 05 de agosto de 2021, às 19:30 horas em primeira convocação, e às 20:00 horas em segunda convocação, pela forma on line em acesso remoto pelo google meet, Botucatu – SP, para tratar dos seguintes assuntos:

– Eleição e posse da nova diretoria para o mandato de 06/08/2021 a 15/12/2022.;

– Informes Gerais.

Botucatu, 23 de julho de 2021.

João Paulo Góes Sillio

Presidente