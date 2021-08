Edital de Convocação – Associação Residencial Spazio Verde Botucatu

EDITAL CONVOCAÇÃO

A Associação Residencial Spazio Verde Botucatu, devidamente registrada no CNPJ/MF sob no 10.789.858/0001-30, com sede na Rodovia Domingos Sartori, km 01 + 400m, na cidade de Botucatu-SP, convoca os associados para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 23 de Agosto de 2021, Segunda-Feira, no endereço sito a Rodovia Domingos Sartori, km 01 + 400m, no Salão de Festas, sendo a 1ª chamada às 19h00min com 50% dos associados e a 2ª chamada às 19h30min com qualquer número de presentes, para deliberar com as seguintes pautas do dia:

1. Proposta e aprovação de construção de Quadra de Beach Tênis;

2. Proposta e aprovação de melhoria no sistema de portaria para segurança do residencial;

3. Aprovação de construção da brinquedoteca;

4. Andamento das obras e aporte.

Art. 8º: “todos os associados quites com suas obrigações, terão direito a voto nas assembleias, sendo que, a cada lote da planta original do Loteamento caberá o direito a um voto.”

Art. 18, §2º: “aos ASSOCIADOS poderão se fazer representar nas assembleias por mandatários com poderes especiais para a prática de atos que constituam o objeto das Assembleias, através de instrumento de procuração. No caso de propriedade comum sobre um lote, os condôminos indicarão um representante. Os instrumentos de mandatos serão arquivados pela Diretoria e deles se farão menção expressa na ata de Assembleia.”

Considerando o Art. 654, § 2 do Código Civil fica dispensada a necessidade de reconhecimento de firma para procuração;

Devido ao período de pandemia em que estamos enfrentando, orientamos que:

– Apenas um representante por unidade

– Uso obrigatório de Máscaras

– Distanciamento entre as pessoas

– Levar sua própria caneta

– Maiores de 60 anos ou pertencentes ao grupo de risco, fica a orientação para se fazer representar na assembleia por mandatário, através de instrumento de procuração.

– Quem estiver com algum sintoma gripal, que se faça representar na assembleia por mandatário através de instrumento de procuração.