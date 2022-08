EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ASSOCIAÇÃO FRATERNAL CORAÇÃO VALENTE

ASSOCIAÇÃO FRATERNAL CORAÇÃO VALENTE

CNPJ: 40.390.881/0001-19

EDITAL DE CONVOCAÇÃO A ASSOCIAÇÃO



A ASSOCIAÇÃO FRATERNAL CORAÇÃO VALENTE – CNPJ 40.390.881/0001-19, com

sede na rua Major Matheus, nº 315, sala 01, na cidade de Botucatu, estado de São Paulo, através

de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente Sr. DOUGLAS DA

SILVA, CONVOCA através do presente edital, todos os membros para Assembleia Geral que será

realizada na sede da Associação, as 18:00 do dia vinte e nove do mês de agosto do ano de 2022,

com a seguinte ordem do dia:



• Aprovação de Dissolução e Extinção da Associação;



A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 17:30 horas com a

presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número, meia

hora depois – tudo na forma do Estatuto vigente.



Botucatu/SP, 19 de agosto de 2022.

