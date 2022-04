Edital de Convocação – Assembleia Geral

De conformidade com disposto no ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS DE AGRONOMIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRONÔMICAS – UNESP – CAMPUS DE BOTUCATU, ficam convocados os sócios para a “Assembleia Geral” a ser realizada no dia 21 de maio de 2022, com primeira chamada às 10hs00 com quórum de 50% dos sócios quites e em segunda chamada às 10hs30 com qualquer número de sócios quites, nas dependências da Associação dos Docentes (AD) – UNESP – Botucatu – Rubião Junior, quando será apreciada a seguinte Ordem do Dia:

ITEM A – Composição da Mesa diretora e designação da Junta Eleitoral;

ITEM B – Eleição e posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o período maio de 2022 a maio de 2026.

Botucatu, 18 de abril de 2022

A Diretoria.

